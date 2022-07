Siguen las críticas del peronismo al estacionamiento medido en la capital

Las críticas del peronismo capitalino al estacionamiento medido no han cesado. Hoy, se sumó el concejal Gonzalo Carrillo Leito, quien ya presentó un pedido de informe a la Intendencia sobre el mecanismo. “Queremos que nos especifique algunas cuestiones que no están claras, ya que la ciudadanía en su conjunto no tiene conocimiento cómo funciona”, expresó el edil que responde al oficialismo provincial.