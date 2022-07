Cartas de Lectores I: Estacionamiento medido

La implementación de un nuevo sistema de pago en nuestra ciudad presenta varios inconvenientes que paso a enumerar: A) es poco claro en su instrumentación y confunde al ciudadano. B) Colisiona en su aplicación con los ciudadanos que no viven en nuestra ciudad o de otras provincias, que pueden ser sorprendidos con la norma ya que no podrán adaptarse rápidamente a su cumplimiento, y ni que hablar de los que no posean los medios informáticos para aplicarlas. C) Es evidente que es una medida que busca fines recaudatorios y que grava aún más los impuestos ya de por sí excesivos que sufrimos. D) Angustia a los que trabajan cuidando los autos en las distintas arterias y pueden llevar unos pocos pesos a su hogar, creando más desocupación. Esa tarea podría ser reglamentada y controlada por el municipio para que esa gente no pierda su ingreso. E) Una vez más vemos en esta descuidada ciudad las falencias en lo referente a limpieza, pérdidas de agua y líquidos cloacales, veredas rotas y pavimento intransitable, autos y verdulerías en las veredas, yuyales por doquier, etc.