Gesto contra la discriminación en el deporte

En nuestro país, últimamente, es común ver episodios de este tipo y aún más agresivos. Lamentablemente fueron noticia los hinchas de River, Boca, Independiente, entre otros, que se cruzaron con hinchas brasileños en la cancha y mirándolos a la cara, intentaban burlarse haciendo muecas como si fueran monos. La Conmebol multó a River con U$S 30.000 por los gestos racistas de un hincha ante la parcialidad de Fortaleza. U$S 100.000 tuvo que pagar Boca por gestos similares ante hinchas de Corinthians. Todo sucedió el mes pasado. En este panorama, la intención de los hinchas es valorable. Sobre todo porque implica dar un paso atrás, recular en algo reprochable como la discriminación. Frenarla siempre será una buena noticia aunque no todos terminen haciéndolo. El peligro de seguir conviviendo con esta mentalidad y entendiendo que ni las multas económicas tienen un efecto en los clubes es grande.