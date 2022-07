Lo que hay que saber sobre la segmentación de tarifas

¿Cuáles son las excepciones a la inscripción? Según el sitio oficial, existen dos casos en los cuales no hay que llenar el formulario de inscripción. El primero, si el solicitante es electrodependiente. No tiene que completar el trámite para solicitar el subsidio de la electricidad, pero sí debe hacerlo para solicitar el de gas. Para conocer más sobre el Registro de Electrodependientes, debe ingresar a la página oficial. Si en el domicilio del solicitante funciona una entidad de bien público, no corresponde hacer el trámite. Pueden solicitar la tarifa diferencial para entidades.