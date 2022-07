Subsidios luz y gas: qué pasa si sos inquilino

Luego de completar los datos personales, en el siguiente paso se le preguntará al usuario si es "Propietario" o "Inquilino". Allí deberá completar según su situación de vivienda actual. Además, e Gobierno implementó la posibilidad de informar si quien vive en ese domicilio y paga la factura mes a mes, es o no el titular del servicio.

En la siguiente opción, el usuario deberá responder si el servicio está a su nombre o no. En el caso que indique que no, situación que reporta la mayor parte de los inquilinos de todo el país, deberán completar con el nombre que figura en la boleta del servicio. De este forma, tras el análisis de los datos socioeconómicos que requiere el formulario, quien alquile una vivienda podrá acceder al beneficio de los subsidios en gas y luz.