Un momento hermoso de la ciencia

No sé si vamos a llegar al meollo, lo cierto es que a lo largo de siglos de investigación vamos acercándonos más a la comprensión de los mecanismos sutiles del mundo. No creo que todo sea totalmente comprensible para la mente humana, pero definitivamente, vamos a seguir comprendiendo cosas y vamos a seguir avanzando. El Big Bang es una teoría; hubo un inicio, de eso no hay duda o, por lo menos, hay bastante evidencia, si uno se construye para atrás la película que estamos viendo, en algún momento explotó, o sea, hay una singularidad inicial en la que se inicia el tiempo. Podría haber otras alternativas, puede ser que el universo sea un universo en constante oscilación que se está expandiendo, pero quizás se está expandiendo después de haber explotado luego, mucho antes de haberse comprimido, o sea, podría estar oscilando; eso también es una posibilidad. Pero que hubo un comienzo, que hubo un Big Bang, eso es bastante claro por ahora, las evidencias son sólidas. Todo en la física es revisable, o sea que no te puedo decir que sea la teoría definitiva y este tipo de experimentos con estas nuevas fotos, nos acercan a eso. Antes de 300.000 años posteriores al Big Bang, todo el universo era opaco, no se emitía luz en ninguna dirección. Entonces no podemos ver eso porque no había luz y de pronto, se forman los átomos y se convierte en transparente y puede la luz viajar. A partir de ese momento es que podemos ver lo que ve el telescopio. En suma, el Big Bang es una teoría sólida, con muchas chances de ser la verdad, pero no existe la verdad absoluta en la ciencia.