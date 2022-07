Pandemia nuclear, anarquía mundial

Y uno se pregunta y no es sabedor ni de microorganismos ni de nanotecnologías, salvo la noticia palpable que tenemos del tamaño. Nos resistimos –es naturalmente humano, aún dotados de mediana inteligencia- a que pueda existir un virus (sí, de ese guerrero invisible se trata) que, a más de ser invisible (le atribuyen una individualidad monárquica, con corona y todo) contiene un chip con el programa de ataque y muerte como guerrero que es. Pero -dos veces, pero- no se pueden ver: ni el guerrero, ni las ametralladoras virtuales que lleva, ni el fusil que dispara proyectiles bacteriológicos. Una lucha desigual, muy desigual. Con toda razón los de la o-eme-ese (OMS) se esmeraron en decirnos que era una pandemia. Una democrática exaltación de la no discriminatoria. Pandemia en todos lados. Y para todos. Casi como una guerra total. Sin cuartel, sin piedad, perversidad a flor piel y de intenciones. Tanta fue la intensidad de la experiencia de convivir durante una pandemia que quien esto escribe decidió en cada uno de sus comentarios no mencionar al guerrero invisible por su nombre “monárquico” sino con el que cree más representativo de su aspecto y peligrosidad: “erizovirus”, con sus punzantes agujas emergiendo en redondo de un cuerpo negro, muy negro.