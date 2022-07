El “dólar tarjeta” sigue siendo la mejor opción para comprar en el exterior

La medida se encuentra vigente desde el pasado jueves 14 de julio y dejó excluida a las compras de moneda extranjera para atesoramiento, por lo que esto no impacta en la cotización del dólar solidario. En este contexto y considerando la disparada en la cotización del dólar paralelo, la opción más conveniente para realizar los gastos en el exterior es usando el dólar tarjeta ($ 236). No obstante, no hay que olvidar que las transacciones quedan registradas en la AFIP.