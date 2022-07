Alarma mundial: países en desarrollo al borde del default

La suma de los costos es muy llamativa. Utilizando los diferenciales de los bonos de 1.000 puntos básicos como umbral, los analistas calculan que hay U$S 400.000 millones de deuda en riesgo. Argentina es, con diferencias, el país más expuesto con U$S 150.000 millones, mientras que los siguientes son Ecuador y Egipto, con entre U$S 40.000 y U$S 45.000 millones.