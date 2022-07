Soja: presentan los resultados de encuestas de la campaña pasada

El 61% de los encuestados realiza análisis de suelo cada tres y cinco años. El 60% de la superficie encuestada en Tucumán se fertilizó con P. La dosis frecuente fue 43 kg de P2O5. El costo de barbecho a cosecha fue entre U$S 262 y U$S 442 por hectárea. El rinde de indiferencia estuvo entre 1 t/ha ( B a C + Admin. y estr.) y 2 t/ha (B a C + Admin. y estr. + arriendo %).