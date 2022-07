Por qué es importante la educación financiera en los jóvenes

La educación financiera, en definitiva, mejora la calidad de vida de las personas porque las decisiones financieras trascienden la parte económica. Por eso, tener más conocimientos financieros va a hacer que tomemos las decisiones que necesitamos para cumplir nuestros objetivos. La actual inflación en el país es un aprendizaje para que todos seamos más conscientes de la importancia de saber qué productos y servicios estamos contratando, en qué condiciones, qué riesgo estamos asumiendo, etc. No podemos ser ajenos a eso, debemos saber cómo nos afecta y qué podemos hacer con nuestro dinero para no perder poder adquisitivo con la subida de los precios.