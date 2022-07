1.000 veces “Chilila”

A pesar de que mantenerse durante varias temporadas entre los 10 jinetes más ganadores del país, en 2013 Robles sintió que todo se la hacía cuesta arriba en Buenos Aires y decidió ir a probar suerte en Chile. Actualmente acumula más de 400 éxitos en el vecino país y siente que fue un acierto tomar esa decisión. “Estoy muy cómodo en Chile, aunque debo reconocer que el comienzo fue bastante complicado porque los buenos resultados tardaron en llegar. Me costó mucho, porque estaba con un entrenador que tenía pocos caballos. Ahora trabajo principalmente con el entrenador John Pinochet, que tiene a su cargo más de 60 caballos y muchos de primer nivel. Ahora puedo decir que fue una buena decisión haberme radicado en Chile, porque se me había puesto muy difícil en Buenos Aires”, indicó. “El entrenador y los propietarios me brindan todo su apoyo y eso me da mucha tranquilidad. Corro entre 10 y 12 carreras por semana. En Chile no hay carreras todos los días como en Buenos Aires. Por lo general se corre tres veces a la semana. Yo compito en los dos hipódromos principales de Santiago de Chile y muy pocas veces voy a Viña del Mar, donde los premios son más bajos”, agregó.