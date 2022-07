Le piden al Ente Regulador que brinde soluciones a la falta de agua en barrio El Bosque

Zárate, por su parte, señaló que los vecinos rechazan terminantemente la resolución. "Hace 15 años que tenemos un déficit en el servicio de la SAT. Mi mamá ni siquiera puede usar el lavarropas. Tuvimos que ponerle una cisterna para que se pueda bañar, para que pueda utilizar el baño, pero esto no soluciona el problema porque se carga de noche. Con el correr del día, la presión va disminuyendo. Y ni hablar de lo que pasa en verano, donde hay semanas enteras en que no tenemos, que sale apenas una gotita. Somos muchos vecinos los que estamos así. Son diez viviendas por cuadra que tenemos en Thames al 900 y al 1.000, pasaje Murga al 900 y al 1.000, Pasaje Arenales, calle España, donde les iban a solucionar el problema con una obra y no lo solucionaron".