Una nena de 13 años ayudó al ex Puma

Si hay quienes pueden dar testimonio de que hay argentinos por todo el mundo son los deportistas. Es habitual ver la bandera argentina en cuanto país sea sede de alguna competencia internacional. Eso está pasando en la ciudad de Terrassa, que se convirtió en búnker de Las Leonas. La elección tuvo que ver con el objetivo de no cambiar de país, lo que se evitó gracias a la contundente actuación de Argentina que ganó su grupo. Las jugadoras no dejan de reconocer que se sienten locales. Los más jóvenes son los que quieren llevarse un recuerdo de ellas. “Se la re jugó y demostró que yo era el padre”, afirmó Ricardo Sauze, papá de Victoria que está acompañando a su hija. “La nena de la foto es Camila Gisolia, argentina de 13 años, que juega en Barcelona. Cuando terminó el partido con Canadá no nos dejaban pasar. No había forma”, relató el ex jugador de Los Pumas. Entre risas siguió contando: “nos preguntaron: ‘¿cómo demuestran que son los padres? Porque todo el mundo dice que es papá o familiar de una jugadora’ Camila dijo: ‘¿pero que no lo ven? Si es el padre, es igualito’. Yo seguía discutiendo, ella sacó su teléfono, mostró una foto que ‘Vicky’ publicó cuando se recibió de Contadora, donde aparecía conmigo”, agregó. Gracias a ella, el papá de La Leona pudo pasar. ¿La jovencita? “La llevé conmigo y se sacó la foto con ‘Vicky’”, completó la anécdota.