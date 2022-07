Cartas de lectores II: Un resfrío puede ser Covid

Hace unos días comencé con un simple resfrío o un cuadro alérgico, algo común en mí en estos tiempos invernales, cansancio típico de un viernes después de una semana agitada, dolor de cabeza asociado al celular o la computadora. Esos simples síntomas comunes eran manifestaciones claras de que estaba ante un cuadro positivo de Covid-19. A pesar de minimizar la síntomatología nombrada al principio, fui a la farmacia donde adquirí un test para detección el cual a los minutos confirmó mi primer contagio sin descartar la posibilidad de ser asintomático alguna vez. Al parecer esta variante predominante se manifiesta al principio con síntomas leves donde los individuos le restan importancia. Los que contamos con los esquemas completos de vacunación tenemos un gran porcentaje de atravesar el proceso sin gravedad, aunque existen registros de vacunados que manifestaron patologías complicadas. No hay que olvidar que muchas personas, entre ellas seres queridos, niños, adultos mayores etc, que por razones ajenas no están vacunados, debemos ser precavidos ante cualquier manifestación relacionada, los centros de testeos, las farmacias, laboratorios, hospitales pueden despejar una duda y salvar muchas vidas.