Relaciones exteriores: ese campo minado

En la reciente cumbre del G7 en Alemania, de la que participó el presidente Alberto Fernández, se concretó una reunión, con intérprete argentino mediante, con el primer ministro británico Boris Johnson, hoy transitando el fin de su gestión por cuestionamientos que lo obligaron a renunciar. Solicitaba Johnson la implementación de relaciones de comercio de productos argentinos exportables (en el contexto problemático que generó la guerra de Rusia con Ucrania). Creo que no era ni el momento, ni el lugar ni la persona adecuada (el primer ministro) para que el presidente argentino planteara el tema Malvinas. Demasiado complejo e importante como para que fuese una charla cuasi informal, como el desinhibido despeinado que luce Johnson. No era la oportunidad de decir lo que dijo pese a que la reunión la pidió el británico para sugerir la implementación de acuerdos comerciales con Argentina. El tema Malvinas lo introdujo el presidente argentino y el paso en falso fue decir que las propuestas de acuerdos comerciales estaban sujetas a que previamente se dispusiera Gran Bretaña a resolver el tema soberanía en el ámbito específico del Comité de Descolonización de la ONU. Casi un sine qua non. La diplomacia creativa obligaba a ganar terreno en las relaciones comerciales resguardando los planteos sobre Malvinas para otro ámbito. Y, sobre todo, viniendo Argentina de un accionar contrario a derecho como era el de estar reclamando en el Comité de Descolonización, con legitimación, y ejerciendo la fuerza por otra parte, con la invasión. Y a propósito de ello vale tener presente que el 1 de abril de 1982 el representante británico en la ONU denunciaba ante el presidente del Consejo de Seguridad: “El Gobierno del Reino Unido tiene razones fundadas para creer que las fuerzas armadas de la República Argentina están a punto de intentar invadir las Islas Falkland. Dadas las circunstancias, pido a Vuestra Excelencia que convoque inmediatamente una sesión del (CS). Más adelante expresó: “Tenemos pruebas de que la Armada Argentina está a punto de lanzar una invasión, posiblemente mañana por la mañana. En palabras de Anthony Parsons, representante permanente del Reino Unido en las Naciones Unidas. El día 2 de abril se hace otra reunión del CS donde se da cuenta de la llegada de contingentes armados a las islas. En todas las sesiones del CS participó el representante argentino en la ONU, embajador Eduardo Roca. Estuvo además cuando se votó la resolución 502 que ordenaba el cese de las hostilidades a la vez que exhortaba a la Argentina y al Reino Unido a que buscasen una solución diplomática al conflicto. El embajador en la ONU Eduardo Roca tomó conocimiento directo de que Gran Bretaña estaba al tanto de los preparativos de la invasión y seguramente advirtió de ello al gobierno de facto argentino. Hubiera sido un logro de la diplomacia que aconsejara en el sentido de no llevar adelante el plan de ocupación de las islas. Tal vez la tozudez y la irresponsabilidad de las autoridades encabezadas por Galtieri hicieron lo suyo. Prevaleció el “¡Si quieren venir, que vengan!”