Más de 400 personas están varadas en el paso Cristo Redentor por una tormenta de nieve

Expresó, por suerte, haber tenido comida en el auto, ya que remarcó que la Gendarmería recién llegó pasadas las 23 a brindarles alimentos. “A la madrugada vinieron a avisar que iban a ofrecernos evacuarnos el auto, si queríamos, porque es sin combustible y eso implica que sea sin calefacción con 8 grados bajo cero, no es nada cómodo. Vinieron a ofrecernos evacuarnos, a ver si queríamos irnos a Uspallata, pero no nos terminan de definir qué implica ir: ¿Tenemos que dejar el auto con todas las cosas? ¿Hasta cuándo? Falta información para tomar una decisión, no sabemos qué significa ir a Uspallata”, se quejó.