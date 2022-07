Mateyko dio a conocer detalles increíbles de su vida

“Con el tiempo me di cuenta que toda esa falta de sinceridad era no reconocer los orígenes, que mamá y papá se privaban para que yo fuera al mejor club”, reconoció, y contó que su papá era camionero y su mamá, la menor de once hermanos, era entrerriana, de Victoria. “Estoy orgulloso de contar ahora lo que no me atreví a contar en esa época, y lo que me daba vergüenza”, aseguró en relación a su origen. Luego, explicó que sus padres alcanzaron a verlo triunfar y se quebró al repasar una situación particular que involucró también a Luis Sandrini.