Agustina Kampfer en Podemos Hablar: entre el papelón en el velorio de Mandela y las cosas que hizo con su placenta

“Tenés razón, mi marido ya no está en ese cuerpo”, le respondió la mujer con empatía, y Kämpfer quedó petrificada. “Era la viuda, y yo hablando lo que nadie me preguntó. Por suerte no la ofendí. Era la viuda de Nelson Mandela”, reveló sobre Graça Machel, la última esposa del activista contra el apartheid.