Entre ajedrez y literatura: Nabokov, Zweig, Martínez Estrada y Walsh

Existe un cuento sorprendente de Walsh titulado “Zugzwang” e incluido en el libro Variaciones en rojo (1953). En este relato, el comisario Laurenzi y Daniel Hernández juegan una partida de ajedrez y llegan a una posición de “Zugzwang”, en la cual uno de los jugadores pierde por la obligación de jugar, porque cualquier jugada que se haga empeora la posición y lo lleva irremisiblemente a la derrota. El “Zugzwang” es un error obligado o también una decisión inevitable. En este sentido, años después de la publicación del relato, se produce un “Zugzwang” en la vida de Walsh; es el día del levantamiento de los generales peronistas Tanco y Valle, cuando Walsh escucha la historia sobre los fusilados de José León Suárez en 1956. No es casualidad que el “Zugzwang” suceda durante una partida; mientras él y unos amigos juegan al ajedrez y conversan como todas las noches en el bar Rivadavia de la ciudad de La Plata. Al mismo tiempo que se escuchan los disparos y los parroquianos del café salen a la calle, ya no hay vuelta atrás, para Walsh no será posible volver nunca más al tablero sobre la mesa, no de la misma manera. Aunque pudiera hacerlo, el movimiento parece imposible porque ya ha comenzado a escribir su partida magistral de Operación Masacre y su última Carta.