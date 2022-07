Tanguito, el rock y la Argentina

Pintos la rompe con este trabajo. Porque al describir el contexto de Tanguito entendemos más al personaje y nos acercamos a la persona. Sabremos, entonces, que su parte bohemia no era tan positiva como se quiso instaurar. Nos contará que Tanguito no compuso tantas canciones como se suele creer (entre ellas, la genial Amor de primavera) y que tal vez no tuvo tanto peso en aquella cultura. Sabremos que Tanguito viajaba en taxis que no pagaba y que pedía dinero que no devolvía. Que siempre pasaba por las farmacias de turno hasta que su cuerpo y su cabeza dijeron basta y el hospital psiquiátrico se le volvió una cárcel. Pipo Lernoud duda sobre si Tanguito cantaba bien; por el contrario, destacará que el mejor al momento de cantar era Miguel Abuelo. Y que Tanguito era muy dejado para ir a las grabaciones o ensayos y solía plantar a sus compañeros musicales en los estudios.