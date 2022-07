Agustín Valle: “Podés planificar lo que vas a hacer mañana, pero no lo que te va a pasar mientras lo hagas”

- Seguramente no. Sería interesante para ver qué pasa. Paolo Virno también habla de la ambivalencia como parte de la naturaleza humana y de la ambivalencia de la multitud. La multitud en sí misma contiene la ambivalencia, contiene también el mal. No es que si no hay poder vamos a ser solamente buenos. A mí me parece que dependería mucho de cómo se dé el apagón, no creo que un apagón produciría necesariamente un despertar de solidaridad. Cuando no hay un sujeto que quiera otra cosa a mí me parece que a los accidentes reaccionamos con las lógicas preexistentes. Es raro que se arme una lógica cuantitativamente distinta si no hay un sujeto que desee otra cosa. Estamos dominados por la mercantilización de la vida, por la competencia, y es muy probable que en el apagón eso sea lo que rija.