El Sheraton: vacaciones en la ciudad

Los beneficios no se terminan ahí: los niños también van a gozar de una rica merienda al calor de una fogata e incluso estará la opción de un late check out (significa salida tarde, en español) que les permitirá a todos los huéspedes abandonar el hotel por la tarde y no por la mañana, como suele suceder, para que disfruten de las instalaciones al máximo.