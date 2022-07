Cartas de lectores II: un deseo en este 9 de julio

En su maravilloso poema sobre nuestra bandera, el escritor Francisco Luis Bernárdez expresó: “Si alguna vez nos dividimos, quiera el Señor que levantemos la mirada; y volveremos a estar juntos, como los hijos bajo el techo de la casa”. Qué bien nos vendría releer esta literatura de cuando había menos ofensas y más amor a la patria y cuando llevar la escarapela en el pecho era un honor que nos interpelaba el alma. Nací en esta patria. Podría haber nacido en Haití, en Londres o en Ucrania. Sabrá Dios por qué nos tocó nacer y vivir en ella, pero es aquí donde tendremos que lograr nuestro mejor perfil de humanidad. Es este nuestro lugar y nuestro tiempo cósmico; en lo personal, agradezco que así sea. Son incontables los beneficios recibidos de esta tierra querida y vapuleada; no creo en los anhelos sobre tierras lejanas y fantásticas donde se puede vivir mejor. Si así lo hubieran pensado nuestros héroes, habrían dejado la patria para buscar lugares organizados y tranquilos. Porque se quedaron fueron héroes, no porque se fueron. Y también estuvieron rodeados de corruptos, de ladrones, de traidores. Pero ser héroe es sobreponerse al mal y no tomar al enemigo como maestro. Mi único anhelo dirigido a los gobiernos sucesivos con oleajes de banderines políticos enmascarados, sería que en un país que produce alimentos para 40 millones de personas, no haya niños ni grandes buscando comida en containers de basura. Sé que el flagelo del hambre terminará porque así lo querrá “Dios, fuente de toda razón y justicia”, como versa el Preámbulo de nuestra sagrada Constitución. Termino con los versos de don Leopoldo Lugones: “mejores ojos para mirar la patria”.