Cartas de lectores I: solidaridad patriótica

Desde Tucumán, la tierra de la eterna primavera, Argentina celebrará hoy los 206 años de la Independencia. En este año loco 2022 aún seguimos descosidos, deshilachados; estamos emergiendo de la pandemia que pasó llevándose muchos hermanos hacia la casa de Dios. Y los que quedamos en el duro oficio de vivir continuamos sobreviviendo con incertidumbre, desaciertos políticos, especialmente en lo socioeconómico. Por eso quiero solicitar a nuestros conductores del Estado que al celebrar esta fiesta patriótica no hagan gastos protocolares, como las ofrendas florales, que después de ser colocadas para honrar a nuestros patriotas terminan en los contenedores de residuos. También debemos ahorrar los gastos imprevistos de vestimentas, de transporte y combustible, etc. Propongo a la población en general homenajear respetando los sentimientos de libertad y practicar la “solidaridad patriótica” donando remedios, alimentos no perecederos, abrigos, útiles escolares, etc., para escuelas, hospitales, comedores barriales, hogares de menores y ancianos, coordinando para la recepción en los paseos públicos mediante autoridades y seguridad de nuestra sociedad. Señores desde siempre y para siempre, viva nuestra Patria.