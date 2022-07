El enojo de Ricardo Montaner con la producción de "La Voz"

Pero no conforme con ello, el cantante sumó un segundo tuit como respuesta al de La Voz y aclaró: “No es cierto que digas esto... estaría irrespetando al participante. Nosotros usamos audífonos (inears), no me estaba tapando los oídos, estaba apretando los audífonos para escuchar mejor. Hay que tener cuidado con lo que comentamos”, sentenció arrobando nuevamente al productor del programa.