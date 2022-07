Condenado por amenazas: un abogado también deberá pagar millonaria reparación

Según la acusación del fiscal Ernesto Salas López, el 10 de febrero del 2022, cerca de las 16.30, Sergio Gómez se apersonó a un local comercial dedicado a la actividad informática ubicado en avenida Sarmiento al 300. Insultó a un empleado y a la encargada, exigiéndoles la reparación de una computadora que su hijo había llevado al local. En ese momento, el imputado sacó de su cintura una pistola calibre 11.25 (descargada) y del otro lado del mostrador apuntó al pecho del técnico (a una distancia de 90 centímetros), diciéndole “esta pistola sirve para que no me roben la moto y para no tener que traer nunca más mi computadora acá”.