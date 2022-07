¿Qué dijo Lizy Tagliani sobre su supuesta candidatura a intendenta?

En una entrevista con el programa “Argenzuela” (C5N), la artista negó haberse reunido con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli para sumarse al PRO. “No tuve una reunión con ellos. Me encontré por algo personal con un amigo, por una consulta que no tiene que ver con la política, y en eso llegó Santilli. Me lo presentaron y me felicitó por la facultad, le dije que este cuatrimestre había abandonado porque justo tuve el lío que me separé, pero nada más. Nunca nadie me dijo nada, fue una presentación cómo conocí a un montón”, contó.