“El kirchnerismo vive dando manotazos de ahogado”, afirmó Vidal

“Lo que colisiona con la capacidad productiva de la Argentina no es que los argentinos viajen, es que se restrinjan las importaciones; que no haya un plan de estabilización de la inflación. Y que en el mayor récord de liquidación de dólares en muchos años la Argentina no pueda tener los dólares suficientes para afrontar sus compromisos”, afirmó Vidal, en diálogo con Radio Mitre.