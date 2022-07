Canelada: "hemos dado un gran paso para salir a perseguir a los dealers"

En ese sentido, Canelada recordó que esta iniciativa nació de un fallo del Tribunal Supremo que levantaba la cautelar que había interpuesto el ministro fiscal Edmundo Jiménez para que esta ley no entrara en vigencia. "Es realmente muy grave que la persona que debe salir a perseguir a los delincuentes interponga recursos judiciales para no hacerlo. Lo hizo en dos ocasiones, con la ley aprobada también hace casi una década. Hoy por ley se ha adecuado a la Justicia a la lucha contra el narcomenudeo y no pueden existir más excusas. Hubo una presión que provino tanto de la oposición como del oficialismo para que esta ley entre en vigencia y aquí no puede haber más vueltas. Deben salir a meter presos a quienes venden droga al menudeo".