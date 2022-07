Video: Carmen Barbieri se enteró en vivo del resultado de ADN que se hizo con su supuesta hermana

"La probabilidad de media hermandad es de 0%", sentenció Pampito, y le dio la palabra a la conductora. "Yo quiero que se quede tranquilo mi hijo (Federico Bal) que me decía ayer cuando hablábamos por teléfono que si estaba el ADN y daba negativo no me ponga triste. No me pongo triste pero pienso en Alicia más que nada, que estaba ilusionada... estaba la posibilidad de que fuera negativo, pero ella busca su identidad", sostuvo.