McDonald’s renovó su principal local de Tucumán

Toda la renovación tardó 90 días, y el local solamente estuvo cerrado dos jornadas, en Semana Santa. La empresaria se mostró emocionada por todas las novedades. Y eso no es todo: a partir de este mes, el local abrirá 24 horas viernes y sábado. “Traer Mc Donalds a Tucumán ha sido un sueño hecho realidad. Me acuerdo que cuando estaba en la etapa de entrenamiento, le contaba a mi familia y me decían que no iba a andar”, relató mientras miraba con admiración el nuevo local. “Hasta se pensó en agregar enchufes cerca de las mesas para que las personas puedan venir a trabajar”, dijo.