La extensa lista negra de la esposa de Ángel Di María

Hace un tiempo atrás, Cardoso había manifestado en una entrevista con el programa Lam que: “Yo soy brava, me molesta cuando las cosas que se dicen son injustas... Yo tengo sangre caliente. Ángel me dice que no conteste, pero a mí me enoja si hablan mal de mi marido. Me gustaría que él tenga más carácter, que reaccione o conteste... En la cancha tiene carácter, sí, pero hasta ahí nomás. Hay jugadas que después vuelve a casa y le digo ‘¿cómo no le rompiste la pierna?’ Me enojo, soy re enojona”, confesó