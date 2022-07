"Chino" Navarro respaldó a Alberto Fernández: "No va a renunciar, es un tipo que tiene valor"

Al referirse a la interna del Frente de Todos, Navarro hizo una autocrítica, aunque también lanzó dardos hacia la gestión de Juntos por el Cambio. "Tenemos un pecado original, que fue que no discutimos con la profundidad que se requería cómo encarar la crisis, una crisis estructural que tiene 45 años y se le sumaron los cuatro años de Mauricio Macri que la agravaron", analizó. Además, agregó, "pensamos más en cómo ganar electoralmente, en formar una ingeniería de gobierno, y no quizás en una gestión que requería discusiones sobre medidas concretas para cuestiones no resueltas".