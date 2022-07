Muerte de Jazmín De Gracia: su papá contó nuevos detalles sobre la tragedia

Leandro Cabo Guillot estaba en pareja con Jazmín. Él la encontró muerta en el departamento de Recoleta donde vivía. Sobre lo sucedido ese día, el empresario reveló que la modelo lo llamó por teléfono y le pidió que vaya a verla porque se sentía mal. "Cuando llegué a su casa la llamé y ya no me atendía. Entonces lo llamé al papá y le dije lo que pasaba, qué hago. Entonces seguí tocando timbre, llamándola, hablándole detrás de la puerta. Cuando el cerrajero abrió la puerta, entré y pasé por su cuarto. Y cuando me di vuelta, la encontré y no puedo contar más nada, porque es el momento más difícil de mi vida y que voy a recordar para siempre, su mirada y su... (se quiebra) Era mi amor... No puedo decir más nada", reveló.