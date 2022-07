¿Qué opinó Julio Iglesias sobre los memes en torno a su nombre?

En una compilación que realizó El Comercio, de Perú, Iglesias dijo en aquella nota que se enteraba de los graciosos montajes por las redes sociales y a través de sus amigos más cercanos. “De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa”, expresó. “No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, añadió.