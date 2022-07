Cartas de lectores II: feriado del 9 de julio

Y... tiene razón Guilermo Monti, periodista de LA GACETA, que publicó el 01/07 sus amargas reflexiones sobre nuestra culpa de no haber nunca sabido aprovechar la fecha del 9 de Julio para ayudar al crecimiento y valoración del suelo tucumano. Ni aún con motivo del Bicentenario, en que correspondía exaltar su gloria como modelo a seguir. Sólo quedó como recuerdo el Monumento sobre la avenida Mate de Luna. Recuerdo que se llamó a concurso de iniciativas de gran valor económico, se crearon comisiones especiales, etc. pero, como siempre ocurre en los países pobres, todo quedó “en aguas de borraja”. Las diversas comisiones perdieron tiempo en proponer iniciativas -cada una valiosa a su manera- que nunca fueron atendidas. Mencionaré como ejemplo, por haber participado bajo la inspiración y dirección del Ing. Fernando Bach, en representación de la FET, el proyecto de abrir un corredor de intercambio comercial con productos autóctonos de Chile y Córdoba, Catamarca y Tucumán. Nunca se nos atendió. Quiero decirle a Monti que sí hubo iniciativas. Sólo que todas quedaron en el tintero. Y no por culpa del pueblo. Tenemos mucha gente muy capacitada y de grandes iniciativas. Mas tienen un gran “defecto”: No les gusta la política. ¿Queda claro? No somos ni cándidos, ni ingenuos. Sabemos muy bien que con sólo decretar feriados, cantar el himno, izar la bandera no basta. Sí alcanzaría si lográramos algún día designar y poner en el sitial que corresponda a ciudadanos probos, sabios y decididamente patriotas.