Cartas de lectores I: Educación por el arte

El plantel de la escuela de Educación por el Arte hace pública la gravísima situación que enfrenta: 1-Su planta funcional se reduce debido a que la mitad de su plantel se encuentra sin cubrir, algunos cargos desde el año 2013. De esa manera no defienden el Arte, ni la educación, ni a las clases sociales más desamparadas, objetivo primordial de nuestra escuela. 2-Funciona como escuela compartida en el Conservatorio Provincial de Música en tres aulas desde hace ya siete años. 3-Desde que se jubiló la directora el 1 de Octubre de 2021 se encuentra acéfala y no se siguió la vía legal correspondiente, ya que el Ministerio nos impuso hace dos meses una directora normalizadora de manera antidemocrática e ilegal. Por ello, solicitamos con urgencia se ponga al docente titular de mayor antigüedad (31 años) a cargo de la misma hasta tanto se nombre por padrón o llamado abierto que es lo legalmente correspondiente. Es importante no dejarnos avasallar en nuestra sociedad con prácticas antidemocráticas, por eso es que levantamos nuestra voz desesperante.