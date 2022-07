Tévez, contra "Chapa" Retegui: "El fútbol no es para cagones"

“Me hago cargo que lo de Retegui fue desprolijo, porque esperaba que viniera de frente y me lo dijera en la cara. Estoy más sorprendido que nadie de que no este acá, pero él priorizó lo político y en eso le falló a mucha gente. El fútbol no es para los cagones, hay que poner el pecho e ir al frente. No voy a hablar más con él. Con una persona que trabaja de esa manera no se puede hablar nada. Tengo palabra, y cuando doy mi palabra la cumplo. A mí nadie me maneja la vida”, manifestó el ex jugador de Boca.