"Son tres las piezas del rompecabezas: salud humana, salud animal y salud ambiental"

No obstante, no se ha declinado de esos objetivos. Desde inicios de mayo se han notificado más de 3.000 casos en 47 países. Para peor, la enfermedad mantiene su tendencia al alza en Londres, Madrid, Lisboa, Italia, Bélgica y Países Bajos. En la Argentina, un hombre de 45 años residente en Mendoza se convirtió a fines de junio en el cuarto caso de viruela símica. "Hay preocupación ante el incremento de contagios en zonas no endémicas; es decir, fuera de África y especialmente en Europa", explica Raya.