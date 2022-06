La viruela del mono empuja a la OMS a decidir si estamos ante otra emergencia internacional

A la hora de pensar en el contexto local, sería poco acertado extrapolar estos conceptos a la Argentina. Así lo advierte Alejandro Brown, ecológoco y presidente de la fundación ProYungas. Según él, la percepción generalizada de que hemos creado un ambiente insano y que a ello se deben las zoonosis suena verídica. No obstante, nuestro país no entra en las generales de esa ley. "La Argentina tiene una baja densidad poblacional y un alto porcentaje de verde, con cerca del 75 % del territorio silvestre. Es cierto que en algunas regiones chaqueñas contamos con una escasa proporción de áreas protegidas; pero las actividades productivas que allí se realizan no necesariamente generan vínculos nocivos con la biodiversidad", explica.