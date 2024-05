"El empate hubiese sido lo más justo", aseguró Diego Martínez

Diego Martínez no se fue conforme del estadio de Atlético Tucumán. El DT de Boca Juniors consideró que su equipo hizo méritos para llevarse un empate del “José Fierro”. “Creo que en el primer tiempo, Atlético nos complicó mucho con las carreras de los puntas, volantes y hasta los laterales, por un tema de agresividad. Sabíamos que si no jugaba Estigarribia, iban a lanzar más a los espacios que al centrodelantero y teníamos que estar atentos. En eso no estuvimos bien. En el segundo tiempo lo corregimos y el equipo hizo los méritos para empatar el partido”, aseguró el entrenador del “xeneize”.