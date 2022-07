Cartas de lectores III: entradas Coldplay

En palabras de nuestro Presidente, el primer ministro británico le contestó con un lacónico “…es un tema resuelto”, cuando lo invitó a retomar las conversaciones para la devolución de Malvinas. En varias cartas anteriores, alerté a mis compatriotas que ese tema se resolverá cuando cumplamos como nación, al menos dos condiciones: tener un PBI superior al inglés e igualar su poderío militar. Sin embargo, hay una paradoja que me deja perplejo. Conforme las primeras estimaciones, se han vendido ya más de 550.000 entradas para los diez shows de una banda británica, programados para fines de este año. A un promedio de 70 dólares la entrada, estaríamos hablando de… ¿más de 38 millones de dólares? Dinero que engrosará el ahorro en el Reino Unido, a menos que ese monto la organización y los músicos lo impongan a plazo fijo en bancos argentinos… No, no creo, me parece muy difícil. Se irá para Londres nomás. De todos modos, un intrínseco respeto por la libertad individual de los ciudadanos me hace pensar que está bien que cada uno haga con su dinero lo que se le dé la gana… Pero ¿a los british? ¿A los mismos cuyo primer ministro nos ningunea malamente? Me dicen que no debo mezclar peras con manzanas, una cosa es el show y otra la política. Lo acepto. ¡Pero déjenme que al menos piense en las familias de quienes descansan para siempre en el cementerio de Darwin… O de quienes lo hacen en el fondo del mar, abrazados a los hierros del Belgrano… ¡Ah! Me olvidaba… Hace varios años pasó lo mismo con Roger Waters, gran artista… inglés. O sea que ya somos aportantes consuetudinarios al fortalecimiento financiero de… Inglaterra. Así cualquiera. En un video, el líder de la banda se muestra emocionado, agradeciendo la fidelidad de sus fanáticos argentinos… No es para menos, su cuenta bancaria agradecida… El ministro de Defensa inglés dijo hace unos días ante el Parlamento: “…Inglaterra defenderá militarmente sus intereses como lo hicimos hace 40 años en Malvinas”. No lo dudo… Pero al menos no permitamos que lo hagan con nuestro pobre dinero… ¿Cómo? ¿Que después viene Dua Lipa…? Ah, re..