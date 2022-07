Cartas de lectores II: fracasados, incapaces

Hoy, no es un día más; este día pasará a nuestra historia como el de “los fracasados e incapaces”. Lo que vivimos no es una casualidad; es la suma de causalidades y yerros de todos los que pertenecen a este Gobierno; hoy el mundo nos contempla estupefacto, lo que sucede en nuestro país no es comparable con nada; con una que no ve su realidad, menos la que vive nuestro país; nuestro Presidente que a lo largo de su mandato solo ha sido capaz de prometer incumpliendo cada vez que lo hizo. La renuncia del ministro de Economía precipitó las secuencias políticas. Los graves problemas que afrontamos necesitan estrategias inteligentes. Las deudas del país están muy distantes de nuestra capacidad de pago; un Estado empobrecido y la pobreza golpeando las puertas de los argentinos; de todo lo que nos pasa, nadie se hace cargo de nada; pero los enriquecimientos ilícitos son expresiones corrientes de los que hoy gozan de una impune libertad. Nosotros, argentinos empobrecidos, les decimos no a estos enfrentamientos salvajes; son momentos en los que todos deberíamos unirnos y al grito de Patria abrir las puertas hacia un nuevo destino y no ser sometidos a condenas que nos avergüenzan.