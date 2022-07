Cartas de lectores II: acueducto

Es mi deseo que alguna vez maduremos los tucumanos (y los argentinos), a través del conocimiento de nuestros hombres y nos ordenemos como correspondería. Leí en LA GACETA del viernes que, para la construcción de un nuevo acueducto en la Provincia (aunque a esta no le cueste), quien expuso las condiciones y características de la obra fue un inexperto absoluto del tema. Cómo es posible que, este tema que me imagino es crucial para los habitantes del sector a servir sea “manejado” por alguien que, estimo, no podría explicar la instalación de un “caño público”. Para qué formamos entonces ingenieros hidráulicos, acaso deberíamos cerrar la formación de estos en la universidad? Y además también participa un arquitecto, que tampoco tiene un estudio formal sobre el tema. No es así como se deben realizar las obras civiles porque siempre dudaremos de su estructura y funcionamiento. Hay ejemplos en el mundo, como el acueducto de Segovia, en España, que perdura y está aun en condiciones de ser utilizado en cualquier momento, y que fue construido ya hace 10 siglos. ¿El nuevo a construir en Tucumán, con técnicas modernas, cuánto durará si, como creo, ya iniciaremos como me refiero al inicio?