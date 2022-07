Viajó a trabajar en la cosecha, al volver perdió la mochila con $100.000

"Se bajo en la terminal rápido para tomarse un taxi", contó Ivan a la radio local Suquía. "A las pocas cuadras una señora me comentó lo que olvidó". Iván revisó la mochila buscando algún dato de su dueño: "Vi que había plata, un celular y ropa. No conté la plata, después me enteré cuanto. En ningún momento se me cruzó quedarme con algo que no es mío". En la mochila había 100 mil pesos.