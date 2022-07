El sabor del reencuentro

Por lo pronto, se vio un scrum sólido, un line prolijo, buen juego de tres cuartos y buena presión defensiva, al margen de ese cuarto de hora inicial del segundo tiempo, donde la reacción del Cardo se materializó en dos tries que hicieron tambalear el control general que Los Pumas mostraron a lo largo del partido. No fueron avasallantes, pero no cabía esperar tal cosa: porque es el primer partido en casi ocho meses y porque Escocia tampoco es un rival para subestimar.