Tini hizo delirar a sus fans

Al ingresar al predio, hay muchas cosas que auguran que el concierto no será como cualquier otro. En el club Central Córdoba no cabe un alfiler; cientos de carteles -hechos, seguramente, con mucho amor- se difuminan entre las miles de prendas rosas que decoran el paisaje. El gran protagonista es el escenario: enorme e imponente, está “vestido” con lo que parece ser un gran despliegue de luces y de pantallas. Pero no se ve nada, a excepción del texto “Tini Tour 2022”. Eso es todo. No hay nada más, pero en el aire hay una sensación compartida: lo que se viene va a ser increíble.