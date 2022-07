Cristina Rivera Garza, la literatura como geología

Autobiografía del Algodón es un libro fascinante donde Rivera Garza intenta reconstruir la historia familiar -migrantes mexicano-estadounidenses que fueron atraídos al cultivo de algodón en el norte alrededor de los años 30. Nos dice: “Dar cuenta de uno mismo es contar una historia del yo, en efecto, pero es también, sobre todo, y por lo mismo, contar una historia del tú”. Esta novela está armada por una cantidad de materiales disímiles de road movie, ya que la narradora relata su viaje hacia el norte siguiendo la ruta del algodón, en busca de Estación Camarón uno de los pueblos donde se llevó a cabo el frustrado monocultivo, hoy un pueblo fantasma. Lo único que se encuentra son ruinas de ruinas, cascajos. El libro se espeja en El luto humano de José Revueltas. La mezcla entre lecturas y archivos de los algodonales hilvana telegramas, diarios, fotos, mapas, etc. Un mundo exterminado sobre el que luego se montan narcos, maquiladoras, fracking, etc., siempre se llena de cadáveres, en especial de mujeres. CRG insiste en la necesidad de reponer materialidades, en la relación entre la tierra, el cuerpo y la escritura. Acuña el concepto de escritura geológica, una concepción de la literatura como un espacio compuesto por capas diversas que supone complejas relaciones entre todo tipo de discursos. Su propuesta es mostrar las suturas, no ocultarlas. En 1999 su hermana menor fue asesinada por un ex novio. 30 años después, CRG se atreve a armar un relato. El libro incluye diarios y cartas. La obra de CRG está marcada por el movimiento. “La escritura que no es sobre el regreso sino el regreso mismo”. Y en esa distancia que produce la partida es en donde “después caben los recuerdos o la escritura”. A veces “es una forma de regreso: una refamiliarización y una reparación. La plática que se retoma luego de años de sigilo”.