"La Argentina necesita un plan de estabilidad y de desarrollo"

-Me parece fantástico. Una coalición que quiere ser gobierno es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Todo lo que ayude a fortalecer la vida institucional de cada uno de los partidos que componen Juntos por el Cambio es fundamental. A mí en particular, sabe que tengo mi corazoncito en la UCR, que vengo de la Coalición Cívica, pero gran parte de mis amigos están en el radicalismo y creo que están buscando más protagonismo, algo que me parece lógico. Uno de los problemas que tuvimos en la primer experiencia de Juntos por el Cambio es que el PRO no le dio el suficiente protagonismo a sus socios en la coalición de gobierno. La coalición funcionaba en el Parlamento, pero no en el Gobierno, ya que éramos muy pocos los ministros que no veníamos del PRO y creo que eso lesionó la capacidad de gestión y de resolución de los problemas.